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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: بايدن ونتنياهو تناولا العملية الإسرائيلية في معبر رفح خلال مكالمتهما يوم الاثنين

Lebanon 24
07-05-2024 | 16:10
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