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وزيرة الخارجية الكندية: نواصل دعوتنا لوقف إنساني عاجل لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات
Lebanon 24
07-05-2024
|
16:54
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