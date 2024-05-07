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وزيرا الخارجية السعودي والأردني يؤكدان في اتصال هاتفي ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في رفح

Lebanon 24
07-05-2024 | 17:21
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