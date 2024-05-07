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نائب وزير الخارجية البريطاني: هجوم إسرائيل على رفح من شأنه انتهاك القانون الدولي ولن يؤدي للقضاء على حماس

Lebanon 24
07-05-2024 | 17:58
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