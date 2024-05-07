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منسق الإغاثة في الأمم المتحدة: قرارات اليوم وعواقبها على المعاناة الإنسانية في غزة سيتذكرها الجيل الذي يلينا فلنكن مستعدين لتوبيخهم
Lebanon 24
07-05-2024
|
18:10
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