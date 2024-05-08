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وقفة لعدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل

Lebanon 24
08-05-2024 | 00:45
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