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الجيش الإسرائيلي يعلن أنه شن غارات على أهداف لحزب الله في 6 مناطق بجنوب لبنان

Lebanon 24
08-05-2024 | 00:48
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