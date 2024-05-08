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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل ستوسع نشاطاتها في رفح إذا لم يحصل تغيير في مواقف حماس والوسطاء (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-05-2024 | 01:20
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