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كتائب شهداء الأقصى: خضنا فجر اليوم اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس بطولكرم ومدينة نابلس ومخيم بلاطة

Lebanon 24
08-05-2024 | 01:44
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