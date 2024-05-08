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الخارجية القطرية: ندعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح مدينة رفح وارتكاب جريمة إبادة جماعية وتوفير الحماية التامة للمدنيين

Lebanon 24
08-05-2024 | 01:51
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