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القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: توسيع الهجوم في رفح سيؤدي إلى أزمة خطيرة مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
08-05-2024 | 02:16
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