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إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم والشاحنات القادمة من مصر تخضع للتفتيش (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-05-2024 | 02:20
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