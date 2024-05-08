Advertisement

أخبار عاجلة

أوكرانيا تعلن إسقاط 59 من أصل 76 مسيّرة وصاروخا أطلقت خلال الليل

Lebanon 24
08-05-2024 | 02:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطلقتها أوكرانيا.. روسيا تعلن إسقاط صواريخ "أتاكمس"
lebanon 24
08/05/2024 11:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير صاروخ مضاد للسفن من طراز نبتون أطلقته أوكرانيا فوق البحر الأسود وإسقاط 4 طائرات مسيرة
lebanon 24
08/05/2024 11:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعلن إسقاط 11 طائرة بدون طيار أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة روستوف
lebanon 24
08/05/2024 11:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: أسقطنا 419 مسيّرة و67 صاروخا أطلقتها أوكرانيا خلال أيام الانتخابات الرئاسية (العربية)
lebanon 24
08/05/2024 11:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:05 | 2024-05-08
04:04 | 2024-05-08
03:55 | 2024-05-08
03:52 | 2024-05-08
03:52 | 2024-05-08
03:50 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24