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نتنياهو سيبلغ بيرنز بأنه يعارض مقترح حماس وعلى استعداد لتوسيع عملية رفح (الحدث)

Lebanon 24
08-05-2024 | 03:11
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