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الوزير الإسرائيلي بن غفير: هدم عشرات المباني في منطقة النقب "خطوة مهمة نحو استعادة الحكم"

Lebanon 24
08-05-2024 | 03:31
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