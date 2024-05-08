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مصادر طبية فلسطينية: 35 شهيدا و129 مصابا وصلوا إلى مستشفى الكويت في رفح خلال 24 ساعة

Lebanon 24
08-05-2024 | 03:52
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