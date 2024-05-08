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جيش العدو الإسرائيلي: أي خلافات مع الولايات المتحدة يتم حلها "خلف الأبواب المغلقة"

Lebanon 24
08-05-2024 | 03:55
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