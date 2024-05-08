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وسائل إعلام إسرائيلية: أصوات الانفجارات تسمع على طول خط الساحل الشمالي من حيفا وحتى نهاريا ومحيطها
Lebanon 24
08-05-2024
|
04:06
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