Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة التحرير الفلسطينية: نرفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح

Lebanon 24
08-05-2024 | 04:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هنية: نريد إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل جميع الفصائل ومنها حماس والجهاد
lebanon 24
08/05/2024 13:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: إدخال المساعدات وتوزيعها في غزة يجب أن يتم بالتنسيق مع منظمة التحرير (العربية)
lebanon 24
08/05/2024 13:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نرفض أي أعمال تقوم بها الفصائل الفلسطينية إنطلاقاً من الأراضي اللبنانية
lebanon 24
08/05/2024 13:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان منعا لتصفية القضية الفلسطينية وحماية لأمننا القومي (الجزيرة)
lebanon 24
08/05/2024 13:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:52 | 2024-05-08
06:50 | 2024-05-08
06:49 | 2024-05-08
06:46 | 2024-05-08
06:43 | 2024-05-08
06:42 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24