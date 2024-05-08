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البيت الأبيض: بايدن سيعلن عن استثمار بقيمة 3.3 مليار دولار من مايكروسوفت في مركز للذكاء الاصطناعي في ويسكونسن (الشرق)
Lebanon 24
08-05-2024
|
05:34
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