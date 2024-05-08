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3 قتلى و6 مصابين في تفجير انتحاري في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان (العربية)

Lebanon 24
08-05-2024 | 05:40
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