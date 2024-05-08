Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: موسكو أبلغت بوريل أن الحرب تنتهي في أوكرانيا بأسبوعين حال وقف الغرب إمداداته العسكرية لكييف (الشرق)

Lebanon 24
08-05-2024 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: الغرب يعتزم توجيه إنذار جماعي لموسكو بعد مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا
lebanon 24
08/05/2024 16:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الواقع الجيوسياسي تغير منذ بدء الحرب الأوكرانية وتغيرت حدود روسيا وأوكرانيا وعلى الجميع القبول بذلك (الشرق)
lebanon 24
08/05/2024 16:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية تحذّر من تصعيد الحرب في أوكرانيا بالقول "إن الغرب يدفع العالم إلى حافة الهاوية" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/05/2024 16:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تلجأ إلى "السرقة المبتذلة" للأصول الروسية المجمدة كي ترسل أسلحة لأوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
08/05/2024 16:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:14 | 2024-05-08
09:11 | 2024-05-08
09:09 | 2024-05-08
09:06 | 2024-05-08
08:50 | 2024-05-08
08:47 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24