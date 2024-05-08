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مسؤول أميركي لهيئة البث الإسرائيلية: أوقفنا إرسال القنابل لإسرائيل خشية استخدامها في رفح (العربية)

Lebanon 24
08-05-2024 | 05:56
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