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مسؤول في وكالة الأونروا لسي إن إن: نحو 50 ألف شخص غادروا مدينة رفح خلال الساعات الـ48 الماضية بعد أمر الإجلاء الإسرائيلي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-05-2024 | 06:26
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