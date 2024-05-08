Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة في غزة: 55 شهيدا جراء الهجمات الإسرائيلية في آخر 24 ساعة (العربية)

Lebanon 24
08-05-2024 | 06:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: 32 شهيدا في الهجمات الإسرائيلية خلال 24 ساعة
lebanon 24
08/05/2024 16:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: 29 ضحية جراء الهجمات الإسرائيلية في القطاع في آخر 24 ساعة (الشرق)
lebanon 24
08/05/2024 16:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة في غزة: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 34,262 منذ بدء الحرب (العربية)
lebanon 24
08/05/2024 16:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 32,975
lebanon 24
08/05/2024 16:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:14 | 2024-05-08
09:11 | 2024-05-08
09:09 | 2024-05-08
09:06 | 2024-05-08
08:50 | 2024-05-08
08:47 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24