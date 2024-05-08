Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: 520 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة منذ بداية الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
08-05-2024 | 07:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقول إن 10 آلاف جندي أصيبوا بأعراض نفسية منذ اندلاع الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
08/05/2024 16:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء التحقيقات ولن ينتظر نهاية الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
08/05/2024 16:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الرقيب أول نداف كوهن هو القتيل رقم 600 لـ"الجيش" الإسرائيلي منذ بداية الحرب
lebanon 24
08/05/2024 16:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الألمانية تفرق اعتصاما طلابيا في جامعة "فراي" في برلين يطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة (الجزيرة)
lebanon 24
08/05/2024 16:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:14 | 2024-05-08
09:11 | 2024-05-08
09:09 | 2024-05-08
09:06 | 2024-05-08
08:50 | 2024-05-08
08:47 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24