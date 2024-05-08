رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل لا ترى أي مؤشرات على تحقيق انفراج في محادثات الهدنة في غزة لكن الوفد الإسرائيلي ما زال في القاهرة (سكاي نيوز عربية)

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