Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإسرائيلية: قرار واشنطن إرجاء بيع شحنتي أسلحة لنا ليس تراجعا عن دعم إسرائيل (الشرق)

Lebanon 24
08-05-2024 | 08:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إن بي سي عن مسؤول إسرائيلي: هناك إحباط عميق في الحكومة الإسرائيلية من القرار الأميركي بوقف شحنة الأسلحة (الجزيرة)
lebanon 24
08/05/2024 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: السبيل لإنهاء الصراع هو إلقاء حماس أسلحتها وإعادة الأسرى (الشرق)
lebanon 24
08/05/2024 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ إجراءات طارئة بحق صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/05/2024 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: نراجع بعناية النتائج الأولية للتحقيقات الإسرائيلية في قتل الجيش لعمال إغاثة (الشرق)
lebanon 24
08/05/2024 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:23 | 2024-05-08
09:14 | 2024-05-08
09:11 | 2024-05-08
09:09 | 2024-05-08
09:06 | 2024-05-08
08:50 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24