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إن بي سي عن مسؤول إسرائيلي: هناك إحباط عميق في الحكومة الإسرائيلية من القرار الأميركي بوقف شحنة الأسلحة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-05-2024 | 09:06
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