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مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: فريق التفاوض بالقاهرة يحظى بتفويض واسع لسد الفجوات والتوصل لاتفاق (العربية)

Lebanon 24
08-05-2024 | 09:31
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