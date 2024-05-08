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حزب الله: قصفنا بالصواريخ الموجهة والمدفعية موقع المالكية وأوقعنا أفراده بين قتيل وجريح

Lebanon 24
08-05-2024 | 09:44
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