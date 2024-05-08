وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله استهدف قاعدة بيرانيت في الجليل الغربي بصاروخ بركان بعد وقت قصير من مغادرة وزير الدفاع يوآف غالانت (سكاي نيوز عربية)

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