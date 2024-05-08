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أكسيوس عن مصادر: المسؤولون الإسرائيليون أبلغوا إدارة بايدن أنها بحاجة للضغط على حماس لا على إسرائيل

Lebanon 24
08-05-2024 | 12:58
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