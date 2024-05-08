Advertisement

أخبار عاجلة

"سرايا القدس" تؤكد مقتل 3 من عناصرها بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
08-05-2024 | 13:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل حسين عزقول وهو ناشط كبير في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
lebanon 24
08/05/2024 22:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي ميداني آخر من "حزب الله" في غارة طالت منطقة الشهابية جنوبي لبنان
lebanon 24
08/05/2024 22:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط في جنوب لبنان.. "سرايا القدس" تنعى شهيداً لها
lebanon 24
08/05/2024 22:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل 17 من المدنيين والجنود جراء هجمات "حزب الله" ورصد 3500 إطلاق صاروخي من لبنان و38 من سوريا منذ بدء الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
08/05/2024 22:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:29 | 2024-05-08
15:28 | 2024-05-08
15:27 | 2024-05-08
15:14 | 2024-05-08
15:13 | 2024-05-08
15:11 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24