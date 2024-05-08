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رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي: الدفاع عن رد نتنياهو على فظائع الحرب صعب فهمه والدفاع عنه (الجزيرة)
Lebanon 24
08-05-2024
|
14:12
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