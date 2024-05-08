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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح جراء إطلاق صواريخ من غزة على "شلوميت" في غلاف غزة
Lebanon 24
08-05-2024
|
15:13
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