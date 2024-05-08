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الجيش الأوكراني يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 من أصل 20 مسيرة أطلقتها القوات الروسية

Lebanon 24
08-05-2024 | 23:29
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