Advertisement

أخبار عاجلة

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من أوتوستراد طبرجا باتجاه جونية وصولاً إلى زوق مكايل ومن الضبية باتجاه أنطلياس وصولاً إلى نهر الموت ومن خلدة باتجاه أنفاق المطار

Lebanon 24
09-05-2024 | 00:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية وكثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت
lebanon 24
09/05/2024 09:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة (التحكم المروري)
lebanon 24
09/05/2024 09:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار
lebanon 24
09/05/2024 09:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من ذوق مكايل باتجاه جونية (التحكم المروري)
lebanon 24
09/05/2024 09:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:12 | 2024-05-09
02:11 | 2024-05-09
02:10 | 2024-05-09
02:03 | 2024-05-09
01:53 | 2024-05-09
01:42 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24