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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من أوتوستراد طبرجا باتجاه جونية وصولاً إلى زوق مكايل ومن الضبية باتجاه أنطلياس وصولاً إلى نهر الموت ومن خلدة باتجاه أنفاق المطار
Lebanon 24
09-05-2024
|
00:53
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