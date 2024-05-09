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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يعتبر أن تهديد بايدن بوقف إمدادات الأسلحة سببه "الإدارة الفاشلة للحكومة الإسرائيلية"
Lebanon 24
09-05-2024
|
01:42
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