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هيئة البث الإسرائيلية: لم تكن هناك مناقشات بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين بشأن رفح منذ 3 أسابيع

Lebanon 24
09-05-2024 | 02:11
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