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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي أنهى مؤخرا بناء 4 مواقع عسكرية على طول ممر نتساريم تمهيدا لإقامة دائمة لمئات الجنود

Lebanon 24
09-05-2024 | 02:29
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