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إذاعة الجيش الإسرائيلي: حتى الآن لم يتم تفعيل خطط العملية العسكرية الموسعة في رفح

Lebanon 24
09-05-2024 | 03:29
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