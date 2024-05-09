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مصادر طبية تابعة لحماس: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34904 منذ اندلاع الحرب

Lebanon 24
09-05-2024 | 03:52
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