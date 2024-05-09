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مطار السنغال الرئيسي يعلق الرحلات الجوية بشكل كلي بعد إصابة 11 شخصا بجروح جراء انزلاق طائرة على المدرج (الشرق)

Lebanon 24
09-05-2024 | 05:33
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