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صحيفة غلوبس: تركيا توافق على استئناف الصادرات لإسرائيل بشكل مؤقت وبما يشمل المصانع التي عملت مع إسرائيل سابقا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
09-05-2024 | 06:33
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