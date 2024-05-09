Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن مسؤول أميركي: وزارة الخارجية الأميركية تراجع صفقات أسلحة أخرى لإسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
09-05-2024 | 06:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست: استقالة أنيل شيلين المسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية من منصبها احتجاجا على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على غزة (الجزيرة)
lebanon 24
09/05/2024 18:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير: تأخير شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل سيضر بالخطط العملياتية في الحرب
lebanon 24
09/05/2024 18:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إن بي سي عن مسؤول إسرائيلي: هناك إحباط عميق في الحكومة الإسرائيلية من القرار الأميركي بوقف شحنة الأسلحة (الجزيرة)
lebanon 24
09/05/2024 18:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة NBC نقلا عن مسؤول أميركي كبير: الخارجية الأميركية تقوم بمراجعة ما إذا كانت ستوقف بعض شحنات السلاح الأخرى إلى إسرائيل مستقبلا
lebanon 24
09/05/2024 18:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:51 | 2024-05-09
11:43 | 2024-05-09
11:29 | 2024-05-09
11:23 | 2024-05-09
11:03 | 2024-05-09
11:00 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24