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أخبار عاجلة
صفارات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية في منطقة الجليل الغربي (الجزيرة)
Lebanon 24
09-05-2024
|
07:26
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