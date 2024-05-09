حزب الله: استهدفنا إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها

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