Advertisement

أخبار عاجلة

مناصرو التيار الوطني الحر بدأوا بالوصول الى محيط الاسكوا للمشاركة في الحراك الذي ينفذه التيار (الجديد)

Lebanon 24
09-05-2024 | 10:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول السفراء الأربعة القطري والفرنسي والسعودي والمصري للقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في دارته في البياضة (الجديد)
lebanon 24
09/05/2024 19:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك لـ"التيار الوطني الحر" أمام مقرّ الأمم المتحدة في لبنان للمطالبة بعودة النازحين السوريين ورفض الهبة الأوروبية
lebanon 24
09/05/2024 19:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد جلسة مجلس النواب: في موضوع البلديات كنا أمام خيارين إما الفراغ أو الذهاب إلى انتخابات لن تحصل
lebanon 24
09/05/2024 19:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عطية للـ"أم تي في": لا إنتخابات بلديّة وهناك اتفاق بين "التيار الوطنيّ الحرّ" و"حركة أمل" على التمديد ومَن يعيش للأسبوع المقبل "بيذكّر الثاني"
lebanon 24
09/05/2024 19:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:58 | 2024-05-09
11:57 | 2024-05-09
11:51 | 2024-05-09
11:43 | 2024-05-09
11:29 | 2024-05-09
11:23 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24