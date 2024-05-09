Advertisement

أخبار عاجلة

المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي: لم تدخل مساعدات لغزة من المعابر الجنوبية منذ يومين ومخزون الغذاء والوقود يكفي لنحو 3 أيام فقط (الجزيرة)

Lebanon 24
09-05-2024 | 10:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: ندعو لإزالة كل العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات العاجلة إلى غزة (الجزيرة)
lebanon 24
09/05/2024 19:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: إذا لم تصل المساعدات قريبا فقد نشهد مجاعة وحالات وفاة على نطاق واسع في دارفور (الشرق)
lebanon 24
09/05/2024 19:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: تصعيد أعمال العنف حول الفاشر أدى لإيقاف قوافل المساعدات (العربية)
lebanon 24
09/05/2024 19:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أوضحت لبلينكن كيف نزيد المساعدات الإنسانية لغزة مقابل الاستعداد لتوسيع العمل العسكري (الجزيرة)
lebanon 24
09/05/2024 19:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:58 | 2024-05-09
11:57 | 2024-05-09
11:51 | 2024-05-09
11:43 | 2024-05-09
11:29 | 2024-05-09
11:23 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24