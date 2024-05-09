المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي: لم تدخل مساعدات لغزة من المعابر الجنوبية منذ يومين ومخزون الغذاء والوقود يكفي لنحو 3 أيام فقط (الجزيرة)

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